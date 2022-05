Hinter den Kulissen in der Wittenberger Theaterwelt

Diana Pielorz erzählt, wie es dem Theater in Pandemie-Zeiten ergeht und wo in den zurückliegenden Monaten investiert werden konnte.

Wittenberg/MZ - Letztens hatten sie volles Haus. Weil der Veranstalter coronabedingt das 2G-Plus-Modell favorisierte, konnten beinahe alle Plätze im großen Saal besetzt werden. Das freute nicht nur die Besucher, sondern auch Hausherrin Diana Pielorz: So gut besucht, wie es an besagtem 21. Januar der Fall war, ist die Phönix Theaterwelt Wittenberg in Pandemiezeiten nicht oft.