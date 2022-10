Hinkt die Arbeitsagentur hinterher? Mittelstands- und Wirtschaftsunion stellt Fragen und Forderungen in Wörlitz

Am Stammtisch der regionalen Mittelstands- und Wirtschaftsunion sind diesmal in Wörlitz die Chefs von Arbeitsagentur und Jobcenter zu Gast gewesen.

Wörlitz/Wittenberg/MZ - Mit einer Woche Verspätung fand der monatliche Wirtschaftsstammtisch der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU, Kreisverband Wittenberg, im Ringhotel Zum Stein in Wörlitz statt. Zu Gast waren diesmal Birgit Ruhland, Chefin der Arbeitsagentur Dessau-Roßlau-Wittenberg und der Geschäftsführer des Jobcenters Wittenberg, Steffen Rotte. Auf Grund der Thematik bot es sich an, die Mitglieder des Gewerbevereins Wörlitz in die Gesprächsrunde einzuladen.