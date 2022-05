Hilfskonvoi aus dem Landkreis Wittenberg macht sich auf den Weg

Dabrun - Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr haben Steffen Sundermeyer und Jan Rosenberger ihre Lkw gestartet, um - beladen mit jeweils 15 Tonnen Futtermittel – Richtung Westen, Richtung Hochwassergebiet zu fahren. Die beiden Männer steuern mit ihren schweren Lastkraftwagen zum ersten Mal die mehr als 400 Kilometer entfernte Kleinstadt Hürth bei Köln an. Sie wollen helfen, so gut sie können.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<