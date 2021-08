Hilfe von Einheit Wittenberg für die Hochwasser-Opfer

Wittenberg - Die Fußballer des SV Einheit Wittenberg haben spontan eine Hilfsaktion für die Hochwasseropfer gestartet.

Vereinsmitglied Danilo Hartwig-Ballmann hat mit vielen Helfern parallel zur Saisonvorbereitung des Männerteams auf die neue Saison die Sammelaktion vorbereitet und aktiv begleitet.

„Es wurden viele Dinge gekauft und auch gesammelt, die die Menschen vor Ort benötigen. Schaufeln, Babysachen, Wasser usw. füllten dann am Abend den Transporter, der kurz entschlossen von Maik Stallbaum bereitgestellt wurde und unter anderem von Mirko Duscha, Felix Klauser und Kaj von Zanzen mit Sohn Mika beladen wurde“, berichtet Abteilungsleiter Dirk Pannier. Danilo Hartwig startete mit dem Transporter. Auch sein Geburtstag wurde zur Nebensache. „Da seine Frau Franzi die ganze Aktion aktiv begleitete, gab es keine Probleme zu Hause“, so Pannier.

Unterstützung erhielt er von seinem Kollegen Christoph Stier. Beide wurde in Heimerzheim, Landkreis Swisttal, nach etwa sieben Stunden Nachtfahrt und fast 600 km herzlich und freudig empfangen. Nach der Entladung wurden die Fahrer noch zu einer Besichtigung der Schäden vor Ort „eingeladen“. „Es waren Bilder, die man nicht wieder vergisst. Unvorstellbar!“, so Hartwig. Am frühen Vormittag ging es dann wieder in Richtung Heimat Wittenberg.

Die Hilfsaktion ist sofort vom Einheit-Vorstand mit der Chefin Rositta Palatini unterstützt worden. Das Geld für die Materialien stellte Einheit erst einmal zur Verfügung und soll jetzt wieder gesammelt werden.

Zu diesem Zweck möchte Einheit alle ansprechen, sich an der Sammelaktion zu beteiligen.

„Einzelne Spenden sind oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir wollen alle diejenigen ansprechen, die aus einer kleinen Spende eine große Aktion machen möchten. Erste Beträge und Sachgegenstände wurden von Firmen, Privatpersonen und internen Sportabteilungen dem Vorstand schon übergeben. Über die zielgerichtete Verwendung der Eingänge werden wir dann berichten“, so die Abteilungsleitung. „Jeder noch so kleine Beitrag hilft“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. (mz)