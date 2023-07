Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Das einst hoheitliche Gestüt hat glanzvollere Zeiten gesehen. Das Dach fehlt an vielen Stellen, hier und da fällt der Blick auf halb abgetragenes Gemäuer. Über Jahre war Raubbau mit dem 1686 fertiggestellten Hofgestüt in Bleesern betrieben worden. Dachbalken gingen in den Kaminen der Region in Rauch auf, Mauersteine pflastern vermutlich noch heute manch einen Vorgarten.