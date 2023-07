Ins Grüne zum abendlichen Picknick oder zum Konzert in die kühle Kirche. Angebote gibt es im den Kreis Wittenberg vom 8. bis 9. Juli eine Vielzahl.

Altjeßnitz – Gutspark: Die barocke Gesellschaft kommt am Sonnabend im Gutspark Altjeßnitz zusammen. Von 13 Uhr bis in die Abendstunden wird zum barocken Gartentag eingeladen.

Wittenberg/MZ - Ein sehr heißes Wochenende wird angekündigt. Da ist es vielleicht besser, die Aktivitäten in die Abendstunden zu verlegen oder an schattige Plätze oder in kühlere Räume. Hierfür einige Anregungen: