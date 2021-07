Hier ist was los im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - Zu Ausflügen lädt dieses Wochenende ein. Wer seine Touren mit Kultur verbinden möchte, hat mehrere Termine zur Auswahl, zum Beispiel:

Rotta

Die Gassmühle wartet ja schon seit einigen Wochen wieder mit je zwei Abendkonzerten auf. Nun gibt es eine Steigerung. Die Liedertour vereint in einem zweitägigen Kulturfest verschiedene Angebote. Am Freitag wird mit einer musikalischen Lesung gestartet, der ein Konzert folgt. Am Sonnabend macht ein Musik- und Puppenspiel den Anfang, dem ein Konzertprogramm und schließlich ein Hörspiel folgen. Zu „Der weiße Song“ am heutigen Freitag, 18 Uhr heißt es: Mark Daniel verhandelt mit seinem Roman die Suche nach einem mysteriösen Stück Musik und nach Orientierung von Ü-Fünfzigern in einer Zeit, in der sich Kommunikation, Geschlechterverständnis und Werte ändern. Begleitet wird seine Lesung von Karo-Nero-Frontmann und Gitarrist Gunter Schwarz. Magischer Blues und Soul wird dann ab 20 Uhr versprochen, wenn Paul Mills und Butch Coulter mit Klavier und Bluesharmonika zu erleben sind.

„Hein, das Schwein“ am Sonnabend um 15 Uhr ist nicht nur ein Termin für Kinder, für sie aber besonders. Wolfram Fricke und Freunde spielen tierische Kinderchansons von Hein dem Schwein und seinen Freunden. So erklingt eine fröhlich-bunte Liedergeschichte voller Musik und Poesie zum Lachen und Nachdenken. Ab 18 Uhr bieten Ralph Schüller aus Leipzig und Manfred Maurenbrecher aus Berlin in ihrer „Heimatkunde“ Lieder, Texte, Ungereimtes. Den Abend rundet dann ab 21 Uhr das rund 45-minütige Hörspiel „Der Geist der Gassmühle“ von Mark Daniel ab.

Wittenberg

Im Wittenberger Alten Rathaus geht mit Führungen, die Richard Thomas am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 12 Uhr anbietet, und einer Finissage am Sonntag, von 16 bis 18 Uhr, die Ausstellung mit Werken von Peter Conrad zu Ende. Der Wittenberger Kunstmaler hatte anlässlich seines 70. Geburtstages im Juli 2020 die Personalausstellung in der Galerie Kunst.Punkt2 im Wittenberger Alten Rathaus geschenkt bekommen. Conrad malte hier in Wittenberg zahlreiche Stadtansichten, Elbelandschaften, Porträts, Akte, Stillleben, Skurriles, Kurioses, Abstraktes in seinen typischen Farben - expressiv und oft pastös, ein Fest der Farben. Die Bilder, davon 76 zum Verkauf, sind in dieser Woche noch bis Sonntag 18 Uhr zu sehen. Zur Finissage wird Denny Hertel Blues spielen und soll es Dankesworte sowie jede Menge Gelegenheit zum Schauen und zu Gesprächen geben.

Torgau

In der Kulturbastion findet am Sonntag um 18 Uhr eine Open-Air-Veranstaltung statt. Wladimir Kaminer liest aus seinem Buch „Der verlorene Sommer - Deutschland raucht auf dem Balkon“. Frühjahr 2020: Die Menschen erwachten aus dem Winterschlaf, blinzelten in die Sonne und ahnten nicht, was auf sie zurollte. In China hatte angeblich ein erkältetes Gürteltier auf eine kranke Fledermaus geniest - ein Virus war geboren, das die gesamte Welt lahmlegte. Wie gingen die Menschen mit Mundschutz, Lockdown und Fassbier-Verbot um?

Die Veranstaltung vom 23. Oktober 2020 wurde mehrfach verlegt. Bereits erworbene Tickets haben Gültigkeit. Vorverkauf läuft über Reservix und Eventim. Einlass ist ab 17 Uhr. (mz)