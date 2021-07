Hier ist was los im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - Es klingt an diesem Wochenende - unterm freien Himmel ebenso wie in Kirchen. Aber auch für Kinder gibt es Anregendes:

Wittenberger Cranach-Hof:

Unter dem Motto „Wittenberg4me. Mein Erlebnissommer“ bietet Dalichow Events Konzerte unterschiedlicher Genres an. Auftakt ist am heutigen Freitag um 20 Uhr mit der Krähe-Band im Cranach-Hof, Schlossstraße 1 in Wittenberg. Stefan Krähe, der als Frontmann der Band „SIX“ 25 Jahre erfolgreich war, ist seit Dezember 2017 mit seinem neuen Projekt „Krähe“ auf Tour. Damit berührt und begeistert er seine Zuhörer nicht nur durch Themen wie Heimat, Liebe, Missbrauch von Religionen oder die Liebe zum eigenen Kind, sondern auch durch seine direkte Art und seine unverwechselbare Stimme. Das Publikum darf sich auf rockige Songs aus dem „Krähe“- und ehemaligen „SIX“-Repertoire freuen.

Einlass wird ab 18 Uhr gewährt. Tickets können online unter www.dalichow-events.de gebucht werden. Karten gibt es auch am Tag der Veranstaltung ab 18 Uhr an der Abendkasse.

Wörlitzer Park:

Eine Kinderführung mit dem Schlossgespenst Rudi Schussel ist die Entdeckungstour durch den Wörlitzer Park mit Julia Ott-Stolze und Angela Walther von der Abteilung Baudenkmalpflege, die am Sonnabend um 10 Uhr beginnt. Rudi Schussel ist das kleine Wörlitzer Schlossgespenst mit einem großen Problem: Vor etwa 200 Jahren hat es eine Schatztruhe vom Fürsten im Park versteckt. Als es nun wieder durchs Schloss spukte, hat es eine Teekanne zerbrochen. Zwischen den Scherben tauchte Rudis alte Schatzkarte auf, die nun den Kindern übergeben wird. Mit vereinten Kräften begeben sich Kinder und Erwachsene auf die Suche und erfahren nebenbei einiges aus der Park- und Schlossgeschichte. Treffpunkt ist am Palmenhaus im Wörlitzer Park, Ende an der Gondelstation. Der Preis beträgt drei Euro pro Kind und 8,50 Euro für Erwachsene.

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist vorher Anmeldung erwünscht unter schloss-woerlitz@gartenreich.de oder 034905/4090.

Wittenberger Schlosskirche:

Das Handglockenensemble der Schlosskirche lädt zu einem Konzert anlässlich seines zehnjährigen Bestehens am Sonnabend um 17 Uhr in die Wittenberger Schlosskirche ein. In diesem Konzert präsentiert das Ensemble die vielfältigen Klänge und verschiedenen Spieltechniken dieser besonderen Instrumente. Im Handglockenensemble hat jeder zwischen zwei und vier Glocken, die zum richtigen Moment angeschlagen werden, um ein musikalisches Werk entstehen zu lassen. Die Tradition aus den USA wurde hier in Wittenberg mit einer Schenkung von 24 Glocken und dazugehöriger Ausstattung an die Schlosskirchengemeinde eingeführt. Inzwischen hat das Ensemble 42 Glocken, zwölf Spieler sowie 36 Chimes, ergänzende Schlaginstrumente. Die musikalische Leitung hat Schlosskirchenkantorin Sarah Herzer.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind am Ausgang erwünscht.

Wittenberger Christuskirche:

Werke von Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach und Thomaso Albinoni erklingen am Sonntag in der Wittenberger Christuskirche, wenn es wieder heißt „Konzert auf der Empore“. Zu Beginn werden mit der Motette „Sum in medio tempestatum“ – „ Der Seesturm“, Solistin ist Antje Kober, und dem Stück für Flöte, Streicher und basso continuo „Der Stieglitz- Il Gardellino“ zwei virtuose Kompositionen von Antonio Vivaldi geboten. Zudem gibt es Johann Sebastian Bachs „Suite in h-moll“ für Flöte, Streicher und basso continuo, die vor allem durch ihren letzten, virtuosen Satz „Badinerie-Tändelei“ bekannt ist. Solistin ist die freischaffende Künstlerin Brunhild Fischer (Querflöte). Das Konzert beginnt um 16 Uhr.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang ist eine Spende erbeten. (mz)