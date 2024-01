An zwei Orten hat es im Kreis Wittenberg gebrannt. Die Polizei hat in beiden Fällen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wittenberg/MZ - Am 11. Januar kam es gegen 14.50 Uhr im Garagenkomplex in der Tschaikowskistraße in Wittenberg zum Brand von drei Garagen. Wie festgestellt wurde, befand sich in den Garagen ausschließlich Müll. Das Feuer wurde durch Kameraden der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat zur Klärung der genauen Brandursache ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet.

Um 16 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Gartenlaube in der Gartenanlage zwischen Coswig und Köselitz gemeldet. Das Feuer wurde durch Kameraden der Feuerwehr gelöscht. Insgesamt waren 32 Kameraden mit acht Fahrzeugen vor Ort. Zur Klärung der genauen Brandursache hat die Polizei auch hier ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet. Verletzt wurde niemand.