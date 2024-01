Das direkt an der Elbe gelegene Herzzentrum in Coswig wird seit 1998 von der Mediclin AG betrieben und nun verkauft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ. - Die Nachricht verbreitet sich in den jüngsten Tagen wie ein Lauffeuer: Das Herzzentrum in Coswig wird verkauft. Die direkt davon betroffenen Frauen und Männer werden am Mittwoch auf einer großen Mitarbeiterversammlung über Details informiert. Zu diesem Zweck reisen sogar der Vorstandsvorsitzende Joachim Ramming und Tino Fritz aus dem Finanzvorstand der Mediclin AG an. Der geschäftliche Prozess steht offenbar unmittelbar vor dem Abschluss.