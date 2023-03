100 Helfer kommen in den Stadtwald von Oranienbaum, um dort Bäume zu pflanzen. Der Politiker bedankt sich bei den Teilnehmern

Rund 100 Helfer haben am Sonnabend 4.000 Bäumchen im Oranienbaumer Stadtwald gepflanzt.

Oranienbaum/MZ/cus - Der Stadtwald in Oranienbaum ist seit Sonnabend um 4.000 Setzlinge reicher. 100 Helfer haben an der inzwischen dritten Pflanzaktion teilgenommen, die unter der Schirmherrschaft des Bundestagsabgeordneten Sepp Müller (CDU) in Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und der Stadt Oranienbaum-Wörlitz stattfand.

„Mein großer Dank gilt den zahlreichen Helfern, Sponsoren, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, dem Ordnungsamt der Stadt Oranienbaum-Wörlitz und der Sanitätsschule Raymond Schulz, die diese Aktion ermöglicht haben“, sagte Sepp Müller. Ursprünglich hatten 3.000 Bäume zum Frühlingsanfang gepflanzt werden sollen, wegen des Spendenaufkommens konnten 1.000 mehr in die Erde gebracht werden. Laut Müller seien damit inzwischen 40 Hektar von den 140 Hektar beschädigten Waldes wieder aufgeforstet worden.