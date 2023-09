Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Das so genannte Heizungsgesetz hat in der vergangenen Woche den Bundestag passiert. Viele Menschen waren im Vorfeld verunsichert, weil der Eindruck entstanden war, dass ihre funktionierenden Öl- oder Gasheizungen jetzt gegen geltendes Recht verstoßen würden. Die jetzt verabschiedete Fassung ist aber noch weiter entschärft worden. Heizungen, die mit einem Zweidrittel-Anteil an erneuerbaren Energien betrieben werden, sind beispielsweise nur unter sehr spezifischen Bedingungen in Kürze Pflicht. Auch neue Gasheizungen generell sind nicht vom Tisch – solange sie wasserstofftauglich sind und später umgerüstet werden können.