Heiraten, feiern und schwitzen beim Margarethenfest in Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg feiert ein Wochenende lang das Margarethenfest. Beim Festumzug am Sonntag sind schattige Plätze begehrt. Doch nicht alle waren belegt. Am Ende fehlten Gäste. Woran das gelegen haben könnte.

Bad Schmiedeberg/MZ - Mit einem bunten Programm sorgte der Margarethenverein für abwechslungsreiche Unterhaltung beim drei Tage währenden Margarethenfest in Bad Schmiedeberg. Angelehnt an die belegte Historie starteten die drei tollen Tage am Freitagabend mit dem Fackelumzug vom Kurplatz zum Au-Tor, um an die Brandschatzung 1429 durch die Hussiten zu erinnern.