Heinz Wehmeier aus Wittenberg besucht Belarus

Wunsch nach Frieden wird betont. Wer demnächst aus Weißrussland in die Lutherstadt kommt.

Wittenberg/MZ - An einer Versammlung des Bundesverbandes Deutscher West-Ost-Gesellschaften am Samstag in Leipzig nimmt auch Heinz Wehmeier teil. Der Projektleiter bei der Deutsch-Russländischen Gesellschaft (DRG) Wittenberg ist stellvertretender Vorsitzender dieses Verbands. Er werde von einer Reise berichten, die er mit einem DRG-Vorstandsmitglied vom 26. Juni bis 6. Juli nach Weißrussland unternommen hat.