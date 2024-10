Wittenberg/MZ - Ein Mann ist am Freitagabend gegen 23.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Mittelstraße in Wittenberg durch eine Trockenbaudecke gestürzt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann das Gebäude unbefugt betreten, um auf dem Dachboden zu übernachten. Beim Betreten des Dachbodens brach er durch die Decke und blieb darin stecken.

Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort medizinisch. Anschließend wurde er von der Polizei in ein Nachtasyl im Teucheler Weg gebracht.