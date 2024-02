Von der Luther- in die Coswiger Straße: Heidrun Feistern erklärt, was zum Wechsel an den neuen Ort geführt hat. Worauf Besucher dort demnächst gespannt sein dürfen.

Ende eines Leerstands: In der Coswiger Straße 22 in Wittenberg hat Heidrun Feistner ihr neues Atelier mit Ausstellung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Keine vier Jahre ist es her, dass Heidrun Feistner aus Berlin in der Wittenberger Lutherstraße ein kleines Atelier eingerichtet hat. Fortan konnten dort auch Passanten die poetischen Arbeiten in Stein, die unter Feistners Händen entstehen, sehen. Vorausgesetzt der Lamellenvorhang war offen. Seit kurzem nun versperrt nichts mehr den Blick auf Feistners Kunstwerke, denn die 63-Jährige hat in der Coswiger Straße im Parterre ein Ladenlokal angemietet mit großen Fenstern und jeder Menge Platz. Zur Rückseite des Hauses mit der Nummer 22 gelegen befindet sich unter anderem ein kleines Atelier und vorn der Showroom.