Heide Richter-Airijoki (SPD): Für Gesundheit, und die regionale Wirtschaft

Heide Richter-Airijoki ist 65 Jahre alt • geschieden • lebt in Wittenberg • die Ärztin studierte in Bonn, Berlin und Harvard • arbeitete eine Zeit lang für die WDR-Hobbythek mit Moderator Jean Pütz • liebt nach eigenen Angaben Tiere, besonders Erdmännchen

Die Ärztin kam 2001 mit ihrem schwedischen Mann nach Wittenberg, die Stadt, die sie mittlerweile als ihr Zuhause ansieht. Ein Hort unabhängigen Denkens, eine Kombination von Heimatverbundenheit und Weltoffenheit, sei die Lutherstadt. Persönlichkeiten wie der ehemalige Oberbürgermeister Eckhard Naumann hätten dazu beigetragen, dass sie der SPD beitrat. Richter-Airijoki arbeitete unter anderem als Drehbuchautorin für Sendungen zur gesundheitlichen Aufklärung und als Referatsleiterin. Seit Mitte der 80er Jahre ist sie an Organisationen wie die WHO, Unicef oder die Weltbank angebunden. Aktuell ist sie Leiterin eines Programms für bessere Gesundheitsversorgung in Tansania.