Der Landkreis Wittenberg kämpft mit einer angespannten Haushaltslage: 2024 ist ein Fehlbetrag in Millionenhöhe entstanden. Welche Maßnahmen jetzt geplant sind.

Wittenberg/MZ/fe. - Der Landkreis hat im vergangenen Jahr mehr ausgegeben als eingenommen. Wie aus dem Jahresabschluss 2024 hervorgeht, den der Kreistag am vergangenen Montag bestätigt hat, weist die Rechnung ein Minus von rund 10,4 Millionen Euro auf.