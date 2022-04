Haus Melanchthon in Wittenberg wird teurer

Wittenberg/MZ - Das Haus Melanchthon wird noch einmal teurer. Das traditionsreiche, zum Luther-Melanchthon-Gymnasium gehörende Wittenberger Schulgebäude, das saniert wird und unter anderem wegen der so genannten Spange, dem Fluchtweg also, in die Schlagzeilen geriet, beschäftigt erneut den Wittenberger Kreistag. Am Montag tritt der ab 16 Uhr im Stadthaus zusammen und hat gleich mehrere Vorlagen auf dem Tisch, bei denen es um überplanmäßige Ausgaben geht.