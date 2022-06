Haus Melanchthon in Wittenberg bekommt eine „Spange“

Eine auffällige Stahlkonstruktion am Haus Melanchthon des Luther-Melanchthon-Gymnasiums Wittenberg wird der zweite Rettungsweg.

Kein Klettergerüst, keine Achterbahn: Das wird der zweite Rettungsweg am Haus Melanchthon in Wittenberg.

Wittenberg/MZ - Am Haus Melanchthon des Luther-Melanchthon-Gymnasiums in Wittenberg wird derzeit ein zweiter Rettungsweg errichtet. Es handelt sich um eine äußerst auffällige Stahlkonstruktion. Doch was wie ein Kletterpark anmutet, soll eben im Brandfall, von dem alle hoffen, dass er nie eintritt, Schüler und Lehrer sicher aus dem Haus bringen.