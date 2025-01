Landesgartenschau Wittenberg Haus des Kleingartenvereins „Am Stadtgraben“ steht vor dem Abriss: Was der Verein dazu sagt

Das baufällige Domizil des Kleingartenvereins „Am Stadtgraben“ in Wittenberg wird im Zuge der Vorbereitungen zur Laga 2027 in diesen Tagen abgerissen. Was der Verein dazu sagt und was sich die Stadt davon verspricht.