Wittenberg/MZ - Der geplante Hilfsfonds für bedürftige Wittenberger steht auf tönernen Füßen: Der Vorschlag der Linksfraktion muss sich ohne eine Empfehlung des Hauptausschusses in der Stadtratssitzung am 1. März behaupten, damit ist der Ausgang völlig ungewiss. Der Ausschuss hatte sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend höchst gespalten gezeigt und den Antrag am Ende mit knappster Mehrheit abgelehnt, fünfmal Nein standen vier Ja-Stimmen gegenüber. Ablehnung kam von CDU, Freien Wählern und der kleinen AdB.