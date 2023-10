Ein Auto ist in Bad Schmiedeberg gegen eine Hauswand gefahren. Woran das gelegen haben könnte.

Hat die Automatik versagt? Auto fährt in Bad Schmiedeberg gegen Hauswand

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Schmiedeberg/MZ - In der Neustraße in Bad Schmiedeberg kollidierte am 19. Oktober gegen 18:45 Uhr ein 62-jähriger Fahrer eines Pkw Kia mit einer Hauswand.