In der Verhandlung um einen Messerangriff nach einem Zechgelage in einer Wittenberger Wohnung hofft der Verteidiger auf ein mildes Urteil.

Prozess um Messerstiche nach Streit in Wittenberger Wohnung

Dessau/Wittenberg/MZ - Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung soll ein 24-jähriger Wittenberger für fünf Jahre in Haft. Das hat die Staatsanwaltschaft am vergangenen Donnerstagnachmittag im Plädoyer vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau gefordert.