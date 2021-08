Haseloff würdigt Brinkmann für Verdienste um Kunst

Die Verdienstmedaille des Landes gibt es für die Ex-Vorsitzende der Stiftung Christliche Kunst in Wittenberg.

Ministerpräsident Reiner Haseloff überreicht die Verdienst-Medaille an Jutta Brinkmann.

Wittenberg - Jutta Brinkmann hat die Verdienstmedaille des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt erhalten. Damit würdigte Reiner Haseloff (CDU) ihre 19-jährige „Aufbauarbeit“ für die Stiftung Christliche Kunst Wittenberg. Wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt, fand die Verleihung am 2. Juli im Rahmen eines Festaktes zur offiziellen Verabschiedung von Brinkmann statt. Die 70-Jährige ist in den Ruhestand gegangen.

Der Sammlung verbunden

Wirklich ruhig ist dieser aber offenbar nicht. „Wer rastet, der rostet“, sagt Brinkmann am Dienstag zur MZ. Unter anderem sei die Digitalisierung der Kunstsammlung, die sie mit ihrer Tochter, der Kunsthistorikerin Ulrike Brinkmann auf den Weg gebracht hat, noch nicht vollständig abgeschlossen. Insoweit hat sie weiterhin eine Verbindung zur Sammlung, diese liege ihr am Herzen. Davon abgesehen ist sie Mitglied des kürzlich gegründeten Freundeskreises der Stiftung und in deren Kuratorium.

Über die Medaille sagt Brinkmann: „Ich war überrascht, dass ich noch einmal so eine Ehrung bekomme.“ Darüber hinaus erhielt sie von den Stiftern der Sammlung, Gisela Meister-Scheufelen und Ulrich Scheufelen, einen Holzschnitt von Max Pechstein. Die Arbeit aus dem Jahr 1923 firmiert unter dem Titel „Fischer mit Fang im Netz“. Brinkmann sagt, das Bild hänge bereits gerahmt im heimischen Wohnzimmer.

Dank an Scheufelen

Nicht nur Jutta Brinkmann als langjährige Vorsitzende des Stiftungsvorstands hat die Verdienstmedaille erhalten. Wie ihr Nachfolger Christhard-Georg Neubert weiter informiert, bekam auch Scheufelen diese Auszeichnung. Zudem habe Haseloff seinen Dank für die Errichtung und Erhaltung der Stiftung ausgesprochen.

Das Stifterehepaar hat vor 20 Jahren über 350 Blätter seiner Grafiksammlung eingebracht. Heute umfasst die Sammlung fast 700 Werke, vor allem Druckgrafiken, von namhaften Künstlern des 20. Jahrhunderts. Seit 2017 befindet sich die Stiftung im Wittenberger Schloss. Informationen zur Sammlung: www.christlichekunst-wb.de (mz)