Wittenberg/MZ. - Über eine Stunde Zeit hatte sich Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) für seinen Besuch bei „ConAct“ am Mittwoch genommen. „ConAct“ ist das Koordinierungszentrum für den deutsch-israelischen Jugendaustausch, das seit nun 22 Jahren seinen Sitz im Alten Rathaus in Wittenberg hat. Es ist eine Einrichtung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bei dem Besuch von Sachsen-Anhalts oberstem Akteur in der Landespolitik ging es weniger darum, die Lage in Nahost zu erörtern.