Gräfenhainichen/MZ - Nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt prangen große Cannabis-Symbole am Schaufenster. Vor dem Laden am Kirchplatz steht ein Grüppchen mit Sektgläsern. Der Gräfenhainichener Boulevard ist nun um ein Ladengeschäft reicher – in der Heidestadt hat der erste CBD-Shop eröffnet. „Es gibt so ziemlich alles rund um die Hanfpflanze“, erklärt Chef Martin Köhler.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.