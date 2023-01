Konditormeisterin Simone Guß betreibt in Wörlitz „Monis Konditorei und Café“ seit mittlerweile 30 Jahren und lädt ausnahmsweise in ihre Backstube ein. Wann das „Café am Eichenkranz“ wieder eröffnet werden kann.

WÖRLITZ/MZ - Mit gerade mal 24 Jahren wagt Simone Guß den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet am 4. Januar 1993 ihre Konditorei im Herzen der Parkstadt Wörlitz. Eine Entscheidung, die die Unternehmerin nie bereut hat. „Konditorin ist mein Traumberuf“, sagt sie, „ich mache das auch heute noch gern.“ 30 Jahre in der Branche hätten daran nichts geändert. „Ich backe immer noch gern Torten und stehe selbst in der Backstube.“