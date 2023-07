Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ - So besonders der Montag für die Seniorin ist, so gewöhnlich verbringt sie ihn. Gegen 9 Uhr morgens öffnet sie – wie nahezu jeden Tag – ihr kleines Ladengeschäft in der Coswiger Friederikenstraße, verbringt einen grundsätzlich normalen Tag auf der Arbeit und lässt sich dann – erst nach Feierabend – im kleinen Rahmen der Familie bei einem gemeinsamen Abendessen etwas feiern. Christel Boehnel ist an diesem Montag 80 Jahre alt geworden.