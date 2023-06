Handel im Wandel im Landkreis Wittenberg Blumenladen mal anders: Mehr Raum, mehr Licht bei Silke Angelrotts „Flower and Nature“

In einer Serie nimmt die MZ in loser Folge Veränderungen in Innenstädten und Gemeinden in der Region Wittenberg in den Blick. Heute geht’s zu „Flower and Nature“.