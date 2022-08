Handballer Nicolas Neumann wechselt aus der Bundesliga zum SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz

Nicolas Neumann spielt in der neuen Saison in der Sachsen-Anhalt-Liga für den SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz. Der 22-Jährige ist im Rückraum variabel einsetzbar.

Wittenberg/MZ - Das ist der Königstransfer des Sommers! Handballer Nicolas Neumann wechselt aus der Bundesliga in die Sachsen-Anhalt-Liga zum SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz Der 22-Jährige hat zuletzt in Dessau - zuvor in Leipzig - 18 Monate in der zweiten Liga gespielt und ist auf Linksaußen zweiter Mann hinter Top-Torjäger Jakub Hrstka.