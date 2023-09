Handball-Verbandsliga Coswiger startet optimal in die Saison - So wurde Thale bezwungen

In der Handball-Verbandsliga sorgt eine Mannschaft für Furore. Die Coswiger starten optimal in die Saison. 4:0 Punkte stehen zum Auftakt zu Buche. Thale wird am Samstagabend bezwungen. Gästespieler Marcel Kipf sieht früh die Rote Karte. Wie die übrigen Partien ausgegangen sind.