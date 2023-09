Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Der Pokal, so wird behauptet, hat seine eigenen Gesetze. Mitunter gewinnen Außenseiter im Kampf zwischen David und Goliath. Das gilt auch für den Kreiswettbewerb. Im Vorjahr staunen selbst Experten über Einheit Wittenberg. Der Kreisligist wirft Abtsdorf aus der Landesklasse mit 3:2 aus dem Rennen – und das nach einem 0:2-Rückstand. Dieses Mal wird am Samstag ab 15 Uhr auf dem Platz der Jugend der Landesliga-Absteiger Trebitz erwartet. Es ist der größtmögliche Unterschied. Der Verein spricht von einem Hammerlos. Aber bei der Ziehung der Paarung im Volkspark ist ein lautes Stöhnen vom Trainer zu hören. „Wir sind nicht euphorisch“, sagt Einheit-Abteilungsleiter Dirk Pannier. Der Grund sei die lange Verletzungsliste. Allerdings ist der Verein ambitioniert. „Wir wollen hoch und haben uns verstärkt“, so Pannier. Eine überraschende Regeländerung sorgt aber für einen Rückschlag. Ab sofort darf nur noch der Meister aufsteigen. Über diese Entscheidung „haben wir die Nase gerümpft“, sagt Pannier. Doch das Tagesgeschäft heißt Trebitz. „Wir wollen so lange wie möglich mithalten“, so der Abteilungsleiter, der hofft, dass wieder mal ein paar Zuschauer mehr zur Einheit kommen – so wie vor einem Jahr zur Pokalsensation.