Halbe Million Euro Schaden nach Brand in Kleinkorgau

Feuerwehr und THW am Montag im Einsatz in Kleinkorgau

Kleinkorgau/MZ/Pad - Das Feuer, das am Montag zur Mittagszeit auf dem Kleinkorgauer Agrarbetrieb „Milch und Fleisch“ ausgebrochen war, hat immensen Schaden angerichtet: Wie die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Tag danach mitteilte, belaufe sich der Gesamtschaden auf rund 500.000 Euro. Zwei landwirtschaftlich genutzte Hallen und ein größerer Strohstapel sind aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten (die MZ berichtete). In den Hallen waren große Mengen Futter gelagert.