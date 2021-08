Gut gekleidete Betrüger fordern 6.000 Euro in Coswig

Für den Verkauf von Büchern sollte der Mann 6.000 Euro an Übersetzerleistungen bezahlen.

Coswig - Am Mittwoch zeigte ein 56-jähriger Coswiger folgenden Sachverhalt bei der Polizei an: Am Nachmittag seien zwei gut gekleidete Herren bei ihm erschienen, die sich als Mitarbeiter eines Internetportals für Buchsammler ausgaben. Sie hätten einen Käufer, der die Bücher des Coswigers für eine sechsstellige Summe kaufen würde.

Allerdings müsse er für Übersetzerleistungen zunächst 6.000 Euro zahlen, da der Käufer aus dem arabischen Raum komme. Das Geld würden sie sofort in bar mitnehmen. In der Wohnung fotografierten und begutachteten die beiden Männer mehrere Bücher.

Sie drängten auf die Aushändigung des Barbetrages und boten an, gemeinsam zu einem Kreditinstitut zu fahren. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Der 56-jährige Coswiger informierte stattdessen die Polizei und erstattete Anzeige. (mz/red)