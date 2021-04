Grundschüler helfen bei Eichensaat in Oranienbaum-Wörlitz

Über 7.000 Eicheln gelangen in den Boden des Stadtwalds.

Oranienbaum-Wörlitz - 17 Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4b der Oranienbaumer Grundschule Henriette-Catharina-von-Oranien sind zur Eichensaat im Stadtwald Oranienbaum unterwegs gewesen. Unterstützt von drei Lehrkräften, haben sie auf einem halben Hektar geholfen, für Fortschritte in der Wiederaufforstung zu sorgen.

Die Fläche, auf der in der Vergangenheit ein Kiefernwald wuchs, musste in Folge der zurückliegenden sehr trockenen Jahre - in der Phase starben die Bäume nahezu komplett ab - abgeholzt werden.

Waldarbeiter des Betreuungsforstamtes Annaburg hatten die Fläche zuvor für die Eichensaat präpariert. Mit einem speziellen Gerät, dem Huffschen Pflanzspaten, bereiteten sie die Löcher vor, in welche die Kinder die Eicheln in einem Abstand von ungefähr 30 Zentimetern legen und mit Erde bedecken konnten. Die Eicheln sind nordamerikanischen Ursprungs: Sie stammen von der Roteiche. Im Gegensatz zu den heimischen Stiel- und Traubeneichen ist dieser Baum besser an die Trockenheit angepasst.

Mit der Unterstützung der beiden Klassen gelangten über 7.000 Eicheln in den Waldboden. Am Ende hatte also jedes der Kinder mehr als 220 Eicheln gelegt. Die Eichensaat ist - das erfuhren die Grundschüler im Rahmen der Aktion - neben der Pflanzung eine weitere Möglichkeit, die Wälder zu verjüngen oder nach Schaden bringenden Ereignissen erneut zu bewalden.

Wenn die jungen Bäume aus den Eicheln emporstreben, ist eine ungestörte Entwicklung ihrer Wurzeln gewährleistet. So sind sie von Anfang an optimal an ihren Standort angepasst. (mz/Andreas Behling)