Wittenberg/MZ - Wie seinerzeit mit dem Stadtrat vereinbart, veröffentlicht die Wittenberger Stadtverwaltung in regelmäßigen Abständen die Entwicklung der Schülerzahlen an den Grundschulen in kommunaler Trägerschaft. 2021 waren die Einzugsbereiche von vier dieser insgesamt acht Schulen zum Schuljahr 2022/ 2023 geändert worden, um allen Standorten eine Zukunft zu geben. Diese Rechnung geht bisher auch auf: Sowohl die Mindestschülerzahl von 60 Jungen und Mädchen pro Schule als auch die von 15 pro Jahrgang werden in Wittenberg erreicht (Stand nach dem 1. Halbjahr 2022/2023).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.