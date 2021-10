Grün-Weiß Pretzsch erhält großzügige Spende

Pretzsch/MZ - Rüdiger Hille, Vorsitzender des Sportvereins Grün-Weiß Pretzsch, hatte am Sonnabend allen Grund zur Freude. Kai Wandersee und Mario Siegmann vom Mitsubishi Fanforum, die am vergangenen Wochenende das Mitsubishitreffen in Pretzsch veranstalteten, brachten einen Scheck mit. Der Verein kann sich über 4.920 Euro freuen, die beim Losverkauf zusammenkamen.

Es wurden 492 von den 1.000 Losen an den Mann gebracht. Jedes kostete zehn Euro und versprach den Gewinn eines Mitsubishi Colt für 12.000 Euro, der vom Hersteller ausgelobt wurde. Und wieder blieb der Gewinn in Pretzsch: Fabian Hanusch ist der glückliche Gewinner des Wagens. Mit nur drei Losen durch die Familie traf er ins Schwarze. Und tat dabei gleich noch etwas für den Sportverein des Ortes. Der will den Gewinn dazu nutzen, die Sanitäranlagen im Vereinsgebäude zu modernisieren. „Außerdem stehen bald Arbeiten am Dach an“, sagt Hille. Da ist jeder Cent willkommen. Und im kommenden Jahr gibt es wieder ein Mitsubishi-Treffen in Pretzsch.