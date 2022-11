Großer Stromspeicher für Coswig?

Coswig/MZ - Kein anderes Thema beschäftigt die Stadtväter Coswigs dieses Jahr so sehr wie Photovoltaikanlagen. Eine solche Anlage will die „WE Solarpark 8 GmbH“ neben der Ziekoer Landstraße an der ehemaligen Sandgrube errichten. Sie war aber im Januar vom Stadtrat abgelehnt worden. Nun steht sie dort am 24. November erneut zur Debatte – und hat offenbar gute Chancen, wegen eines Stromspeichers.

