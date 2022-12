Familienweihnacht in Gräfenhainichen Großer Andrang: Besucher nutzen zahlreiche Angebote in Gräfenhainichen

Zahlreiche Besucher haben am Wochenende einen Ausflug in die Heidestadt zur „Familienweihnacht“ unternommen. Was ihnen dort geboten wurde - von Kutschfahrten bis zu spektakulären Showeinlagen.