Tausende Jungfische drohten in einem Elbarm bei Wittenberg zu verenden. Ein Biber-Damm und niedriger Wasserstand führten zu einer dramatischen Rettungsaktion. Wie Feuerwehr und Anglervereine reagiert haben.

Große Rettungsaktion: Angler setzen tausende Fische aus der Wendel um

An der Wendel in Wittenberg haben Angler am Samstag tausende Fische vor dem Erstickungstod bewahrt.

Wittenberg/MZ. - Es sind dramatische Szenen, die Mitglieder des Wittenberger Anglervereins Neptun in der vergangenen Woche an der Wendel beobachteten. Tausende Fische tummelten sich in dem toten Elbarm an der Wasseroberfläche, schnappten verzweifelt nach Luft. Eine Sauerstoffmessung bestätigte den Ernst der Lage: „Es war kurz davor, kritisch zu werden“, sagt Daniel Haberzettl, Vorsitzender des Vereins.