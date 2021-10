Große Pläne - Was Künstlerpaar mit der Bräsener Musikscheune noch alles vorhat

Bräsen/MZ - Vermutlich hatte Sieglinde Möbius fast schon nicht mehr daran geglaubt, dabei hatte sie es sich doch so sehr gewünscht. Erst ganz am Ende direkt vor dem allerletzten Titel des Abends macht Spielberg auf ihren Geburtstag aufmerksam und singt ihr, bevor sie noch einmal persönlich gratulieren, ein kleines Ständchen. Ein Abend, den insbesondere die Jubilarin nicht so schnell vergessen wird, denn Spielberg, alias Silke und Dirk Spielberg präsentieren sich auf zwei Veranstaltungen der Reihe „Spielberg lockt die Stars aufs Land“ insgesamt knapp 150 Gästen erneut in Bestform.

Das Thiessener Künstlerehepaar begeistert in der Fläminger Musikscheune nicht nur mit ihren eigenen großen Hits, wie „Wir haben beide ja gesagt“ oder „Finde den Fehler“ sondern interpretieren auch Megahits wie Helene Fischers „Atemlos“ oder das „Warum hast Du nicht Nein gesagt“ von Maite Kelly und Roland Kaiser.

Doch der unterhaltsame Auftritt der beiden Schlagerkünstler ist am vergangenen Wochenende nur die eine Seite der Medaille für die Beiden. Denn seit diesem Jahr zeigen sie sich auch aus gastronomischer Sicht verantwortlich. Allerdings betonen die beiden Künstler sofort, dass sie sich da nach wie vor voll und ganz auf das existierende Team der Bräsener Bauernstube verlassen und verteilen Komplimente an das motivierte Team.

„Schweinebraten mit bayrischem Kraut und Kartoffeln gab es heute“, berichtet Silke und lobt ganz speziell auch Küchenchefin Gitta Kusnetzow. „Ich habe hier in 15 Jahren noch nie erlebt, dass einer unsere Gäste gemäkelt hat“, so Silke Spielberg. Das hervorragende Personal des gastronomischen Betriebes sei ein wichtiger Grund für die Entscheidung gewesen, die Einrichtung zu übernehmen. Aber die Neugastronomen haben darüber hinaus viele Pläne und Ideen in petto.

„Wir wollen auch weitere Arbeitsplätze schaffen“, sagt Dirk und spricht davon die Fläminger Musikscheune als Eventlocation mehr zu etablieren. „90er Partys oder auch Oldie Partys“, erwähnt Silke. Mit dem Bräsener Objekt sei eigentlich fast alles möglich. Auch über einen Shuttle-Bus zur Musikscheune hat das Pärchen bereits nachgedacht. Am vergangenen Wochenende schon luden sie am Sonntag zum großen Hoffest ein und unterhielten mit DJ und Livemusik zwischen Gulaschkanone und Bratstand. Dabei gab es seit neuestem auch ein ganz besonderes Highlight. „Unseren Scheunentropfen“, freut sich Silke. Ein Likör, der als besondere Spezialität des Hauses ganz speziell für die Fläminger Musikscheune produziert werde. Der kam im Übrigen auch bei den neuen Gästen gut an. Die Tiroler Band Sunrise wurde dabei von ihrem eigenen Fanclub aus Hessen unterstützt. Die nutzten die außergewöhnlich große Bühne in der Scheune sogar dafür, um bei den größten Hits des Schlagerduos zu tanzen.