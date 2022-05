Gratistag in Wittenberg läuft bisher umsonst

Eingang ins Wittenberger Stadtmuseum: Kommt man hier an bestimmten Tagen bald wieder umsonst hinein?

Wittenberg - „Die Gratis-Saison ist in diesem Jahr also vergleichsweise kurz“, schrieb die MZ am 18. Februar 2020, drei Tage vor dem Start. Dass man das auch als düstere Corona-Prophezeiung hätte werten können, war damals nicht absehbar.