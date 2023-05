Dicke Luft vor dem Annaburger Gehäuse: Torwart Thomas Burkhardt klärt den Ball. Am Samstag ab 18 Uhr spielt Annaburg das Cupfinale in Pratau.

Gräfenhainichen/MZ - Alarmstimmung in Gräfenhainichen! Der VfB schreibt von einem „sichtlich wütenden Richard Selka“. Und das ist noch die Untertreibung des Jahres. Die Rede ist vom Trainer, der mit seiner Mannschaft 13 Siege in Folge eingefahren hat. „Mir ist der Kragen geplatzt“, sagt der Übungsleiter und betont: „Ich weiß nicht, ob ich mich bis Samstag noch beruhigen kann.“ Bei der Familie Selka hängt der Haussegen schief. „Am Donnerstag hat mit mir keiner ein Wort geredet. Am Freitag habe ich meine Familie noch zum Flughafen gebracht“, so der Trainer, der eigentlich im Urlaubsflieger dabei sein wollte.