Gräfenhainichen/MZ - VfB-Trainer Richard Selka gibt kurz vor dem Spiel die Marschroute vor: „Wir wollen Spaß haben!“ Den haben 1.259 Fans bei einem vom Gastgeber hervorragend organisierten Event vor allem in der ersten Halbzeit. Nichts zu lachen hat dagegen der ostdeutsche Kultclub Lok Leipzig. Der Regionalligist ist der Pokalsieger – also nicht die Profis von Dynamo Dresden, Aue oder Zwickau – in Sachsen. Die Gäste haben – und das ist zu erwarten – sehr viel Ballbesitz.