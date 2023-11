Wenn einer eine Reise tut: Wittenberger Sängerinnen und Sänger haben in Nairobi musiziert und manches gesehen. Was der Chorleiter und Kantor Thomas Herzer berichtet.

Gospelchor der Schlosskirche war in Nairobi

Wittenberger unterwegs in Afrika

Der Gospelchor der Schlosskirche Wittenberg war im Oktober zu Gast in der Kirchengemeinde Mamlaka Hill Chapel in Nairobi.

Wittenberg/MZ. - Der Gospelchor der Schlosskirche Wittenberg hat schon einige Auslandserfahrung. Die erste Konzertreise führte 2010 nach Weißrussland. Dort, so der Chorleiter und Kantor Thomas Herzer, gab es ein Festival für geistliche Musik. Später folgten Reisen nach Schweden, Dänemark und in die USA. Jetzt war der Chor zum ersten Mal in Afrika. Vom 15. bis 25. Oktober haben 40 der insgesamt etwa 60 Chormitglieder die kenianische Hauptstadt Nairobi besucht, zudem den Amboseli-Nationalpark und ein Massai-Dorf. Mit dabei waren außerdem zwei Gäste: der Organist Vincent Ryan aus den USA und der Pianist Wolfgang Wollschläger.