Thomas Herzer ist Kantor und Leiter eines Gospelchors in der Lutherstadt. Was es mit einer Reise nach Nairobi auf sich hat und welcher besondere Gast jetzt bei einer Chorprobe war.

Der Gospelchor der Schlosskirche Wittenberg bei einer Probe am 4. Februar 2023 in der Aula des Predigerseminars. Gemeinsam mit dem Chorleiter, Kantor Thomas Herzer (vor dem Flügel), wollen etliche Sängerinnen und Sänger an einer Chorreise nach Kenia teilnehmen.

Wittenberg/MZ - Samstagmittag im Wittenberger Schloss: In der Aula des Evangelischen Predigerseminars probt der Gospelchor der Schlosskirche, die Stimmung ist ausgezeichnet, gerade singen sie „Hosanna, halleluja“. Zwischen die Chorsänger hat sich Richard Munala gemischt, ihm scheint zu gefallen, was er hört und sieht, er nimmt einiges auf mit seinem Smartphone. Munala ist stellvertretender Bischof an der Mamlaka Hill Chapel und besuchsweise in Deutschland. Seine Gemeinde in der kenianischen Hauptstadt Nairobi spielt für diese Geschichte eine wichtige Rolle, denn die Wittenberger Sängerinnen und Sänger werden mit ihrem Chorleiter Thomas Herzer im Oktober dorthin reisen.