Wittenberg - Gnadenfrist für den Landkreis Wittenberg: Die von Bundestag und Bundesrat beschlossene sogenannte Notbremse tritt im Gegensatz zu vielen anderen Regionen noch nicht sofort in Kraft. Grund ist der vergleichsweise niedrige Inzidenzwert, der am Donnerstag nach Berechnungen des Robert-Koch-Institutes bei 97,6 lag, also unter der entscheidenden Marke von 100. Das teilte am Freitag Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) mit.

Weil aber die Inzidenz von 100 an drei Tagen hintereinander überschritten sein muss, damit die „Notbremse“ angezogen wird, bleibt dem Landkreis noch ein bisschen Zeit. Voraussichtlich bis zum kommenden Dienstag.

Denn bereits am gestrigen Freitag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz schon wieder kräftig, von einem Wert von 122 ist die Rede. 53 Neuinfektionen sind aktuell hinzu gekommen. Als klaren Schwerpunkt benennt der Landrat Schulen und Kindertagesstätten. Er sagt auch: „Es gibt Fälle, wo Erzieherinnen positiv sind, die das Impfangebot nicht angenommen haben.“ Dannenberg appelliert dringend an Erzieher, sich immunisieren zu lassen. Dass das Erfolg habe, zeige die Situation in Pflegeheimen, wo so gut wie keine Coronafälle mehr aufträten.

Aber zurück zur Notbremse: Mit einiger Wahrscheinlichkeit muss eine entsprechende Bekanntmachung am Montag öffentlich gemacht werden - etwa über die Internetseite des Landkreises. Ab Dienstag würden die zusätzlichen Einschränkungen dann gelten. Das heißt unter anderem: Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 5 Uhr, Wechselunterricht auch an Grundschulen.

Dannenberg macht darauf aufmerksam, dass Wittenberg der einzige Landkreis in Sachsen-Anhalt sei, dem die Frist vergönnt ist. „Das macht deutlich, wie wichtig es ist, alles einzuhalten: Tests oder Hygienemaßnahmen. Um möglichst unter einen Inzidenzwert von 100 zu kommen.“

Nach den Worten von Susanne Göbel, stellvertretende Amtsärztin, sind aktuell 24 von 31 Intensivbetten im Landkreis belegt. 19 Prozent seien Corona-Patienten, zwei davon stammen aus anderen Kreisen, um die zu entlasten. (mz/Marcel Duclaud)