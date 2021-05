Glimmstängel sind heiß umstritten

Wittenberg/MZ. - "Es wäre schön, wenn man nach einem Restaurantbesuch nicht so nach Qualm riechen würde", findet die junge Nichtraucherin Nina Million. Passivrauchen sei belastend und würde durch eine Unterteilung in Raucher- und Nichtraucherzonen lediglich reduziert. Gymnasiastin Mireen P. meint, dass "ein komplettes Verbot nicht ohne Kontrollen realisierbar ...

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Sachsen-Anhalt arbeitet beim Thema Rauchen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziales zusammen. Die Zielvereinbarung zwischen ihnen sah vor, bis März 2006 den Nichtrauchern 30 Prozent mehr Sitzplätze einzuräumen. Diese freiwillige Regelung bezieht sich jedoch nur auf Gaststätten mit über 40 Plätzen. Das Ziel wurde laut Dehoga erreicht, bis März 2008 sollen nun die rauchfreien Zonen erweitert werden und zwar auf 40 Prozent. Der Vertreter der Geschäftsführung, Manfred Eichmann, vertritt den Standpunkt, dass "wenn eine gesetzliche Regelung in Kraft tritt, die das Rauchen in Gaststätten verbietet, Umsatzrückgänge in den Restaurants die Folge sein würden". Die Gäste würden nicht so lange bleiben und wer einmal hinausgegangen sei um zu rauchen, würde nicht wieder in das Lokal zurückkehren. Seiner Meinung nach ist die Raucherfrage, wie auch die Öffnungszeiten, allein Sache des Unternehmers. "Es kann nicht sein, dass in diese Freiheit eingegriffen wird", findet Eichmann.

Ähnliche Befürchtungen haben auch die gastronomischen Einrichtungen in Wittenberg. "Der überwiegende Teil der Gäste sind Raucher, bei einem Rauchverbot müssten wir sie rausschicken, Sommer wie Winter", berichtet Kellnerin Anne Krausemann aus dem "Kartoffelhaus" in Wittenberg. "Es würde auf jeden Fall zu finanziellen Einbußen kommen." Qualm ziehe durch das ganze Restaurant, wirklich sinnvoll wären nur separate Räume für Raucher und Nichtraucher. Dieser Umbau, meint Anne Krausemann, wäre im "Kartoffelhaus" gar nicht möglich und wenn, würde er vielleicht sogar Arbeitsplätze kosten.

Auch Kellnerin Djamila Pietzner, die im Eiscafé "San Marco" tätig ist, glaubt, dass "Entspannung ohne Zigarette für Raucher nicht möglich ist". Da sie selbst Raucherin ist, könnte sie sich gut vorstellen, dass die Gäste kürzer verweilten. Einen Stellenabbau fürchtet sie für diesen Fall jedoch nicht. Anne Rachow, Mitarbeiterin in der Bar "Independent", befürchtet, dass bei einem Rauchverbot "gerade die jungen Leute nicht mehr kommen würden. Sie rauchen hier, weil sie es zu Hause nicht dürfen." Für Raucher gehöre eine Zigarette zum Kaffee einfach dazu. Die Gemütlichkeit bliebe auf der Strecke.

Manche Stimmen allerdings sind sogar für die Ausweitung des Gesetzes auf Diskotheken. Der Geschäftsführer der Diskothek "Fun" in Wittenberg Hans-Jürgen Crahmer sieht die Situation ganz gelassen. "Ich unterstütze dieses Vorhaben, in Irland funktioniert es doch auch." Solange Wettbewerbsgleichheit bestehe, sei es nicht schädlich für das Geschäft. Durch ein solches Verbot bestehe die Chance, dass diese Raucher aufhören. "Es könnte sich daraus auch ein ökonomischer Nutzen ergeben: Das Geld würde in die Gastronomie fließen statt der Zigarettenindustrie zu Gute zu kommen."