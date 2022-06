Gleich Messer zur Hand

Vockerode - Sollte sein Drogenkonsum den Angeklagten aus Oranienbaum-Wörlitz in ein Fachkrankenhaus bringen? Die 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau nimmt vermutlich bereits am 8. Juni das Gutachten der Sachverständigen Christine Wildt dazu entgegen. Die Expertin soll sich dazu äußern, ob für den Angeklagten aufgrund fortgesetzten Drogenkonsums die Unterbringung in einer Klinik in Frage kommt.

